Sedef Adası açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
İstanbul'da Sedef Adası açıklarında arızalanan içinde 7 kişinin olduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Sedef Adası açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sedef Adası açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Pendik Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.