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        Haberler Sağlık Sedef hastalığını iyileştiriyor! İltihabı ve mantarın kökünü kazıyarak anında yok ediyor

        Hindistan cevizi yağı saç derisindeki sedef hastalığını tedavi edebilir mi?

        Cilt problemlerinin içerisinde sıklıkla rastlanılan sedef hastalığı saç diplerinde de görülebiliyor. Özellikle soğuk havanın etkisiyle çok daha fazla kurumaya maruz kalan cilt, sedef hastalığını daha da körüklüyor. İlaç tedavisinin yanı sıra doğal ürünler de fayda sağlayabiliyor. Peki, birçok alanda etkiler sunan Hindistan cevizi yağı saç derisindeki sedef hastalığını tedavi edebilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:26 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:26
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        Kış beraberinde birçok şeyi getiriyor. Daha kısa günler, daha sıcak geceler ve bol miktarda sıcak çay. Birçoğu onu romantikleştirmeye çalışıyor, ancak dört kat kumaştaki unsurlarla mücadele ederken bunu yapmak zor olabilir. Ayrıca kışın cildinize hiçbir fayda sağlamadığı da bir gerçektir; Intermountain Healthcare'e göre soğuk sıcaklıklar ve ısıtıcı, nemi cildinizden uzaklaştırır. Tüm bu olumsuzluklar da beraberinde saç derisi rahatsızlıklarının oluşmasını sağlıyor.

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        Mayo Clinic'e göre, cildin normalden daha hızlı yenilendiği kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı olanlar için, kuruluk ve döküntü semptomları kış nedeniyle daha da kötüleşebilir.

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        WebMd'ye göre, güneş ışığına maruz kalmamak durumu daha da kötüleştirebilir çünkü güneşin UV ışınlarının hızlı cilt hücresi yenilenmesini engellediğine inanılmaktadır. Sedef hastalığı olan kişilerin dirseklerinde, kollarında ve kafa derisinde sıklıkla döküntüler olur ve kafa derisi sedef hastalığı olan birçok kişiye doktorlar tarafından kepekleri olduğu söylenmiş olabilir. Ancak aradaki fark, ilkinin gümüşi pullu kırmızı deri ile karakterize olmasıdır.

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        Neyse ki, saç derisi sedef hastalığını yönetmenize yardımcı olacak ev ilaçları ve topikal tedaviler var.

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        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI GEÇİCİ BİR RAHATLAMA SAĞLAYABİLİR

        Sağlayıcınız tarafından size kafa derisi sedef hastalığı teşhisi konulduysa, onlara Healthline'a göre topikal steroidler, salisilik asitli şampuanlar ve retinoidler gibi belirli tedaviler hakkında soru sormak isteyebilirsiniz. Ayrıca laurik asit içerdiği için iltihabı ve mantarı azalttığı bilinen hindistancevizi yağı hakkında da onlara danışabilirsiniz.

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        Lotion Today'e göre Hindistan cevizi yağı harika bir nemlendiricidir ve antik tarih boyunca güzellik için vazgeçilmez olmuştur. Hindistancevizi yağını saç derinize kullanırken, saç deriniz nemi daha iyi tutabileceği için bunu duştan sonra yapmak en iyisi olabilir. Dolaşımını iyileştirmek için yağı ellerinizle eşit şekilde yayın ve saç derinize masaj yapın.

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        Healthline, nem emilimine yardımcı olmak için başınızı sıcak bir havluya da sarabileceğinizi öne sürüyor. Duruladıktan sonra, daha az tortunun kaldığını fark edebilirsiniz.

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        Bununla birlikte, başka bir tedavi şekli olmadan, hindistancevizi yağının sedef hastalığı için şampiyon tedavi olması muhtemel değildir. Her iki durumda da, geçici bir rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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