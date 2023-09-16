Haberler Sağlık Sedef hastalığını iyileştiriyor! İltihabı ve mantarın kökünü kazıyarak yok ediyor

Hindistan cevizi yağı saç derisindeki sedef hastalığını tedavi edebilir mi? Cilt problemlerinin içerisinde sıklıkla rastlanılan sedef hastalığı saç diplerinde de görülebiliyor. Özellikle soğuk havanın etkisiyle çok daha fazla kurumaya maruz kalan cilt, sedef hastalığını daha da körüklüyor. İlaç tedavisinin yanı sıra doğal ürünler de fayda sağlayabiliyor. Peki, birçok alanda etkiler sunan Hindistan cevizi yağı saç derisindeki sedef hastalığını tedavi edebilir mi? Habertürk Giriş: 16.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:42 facebook

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Kış beraberinde birçok şeyi getiriyor. Daha kısa günler, daha sıcak geceler ve bol miktarda sıcak çay. Birçoğu onu romantikleştirmeye çalışıyor, ancak dört kat kumaştaki unsurlarla mücadele ederken bunu yapmak zor olabilir. Ayrıca kışın cildinize hiçbir fayda sağlamadığı da bir gerçektir; Intermountain Healthcare'e göre soğuk sıcaklıklar ve ısıtıcı, nemi cildinizden uzaklaştırır. Tüm bu olumsuzluklar da beraberinde saç derisi rahatsızlıklarının oluşmasını sağlıyor.

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Mayo Clinic'e göre, cildin normalden daha hızlı yenilendiği kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı olanlar için, kuruluk ve döküntü semptomları kış nedeniyle daha da kötüleşebilir.