Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı
ABONE OL

Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanmasına ilişkin tutuklanan sanığa tahliye

Kocaeli'de 7'inci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar ile ilgili davada, tutuklu yargılanan sanık polis memurunun tahliyesine karar verildi

Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı
AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kızın ağır yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan sanık polis memuru, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

AA'da yer alan habere göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkındaki suçlama nedeniyle açığa alınan tutuklu sanık polis memuru Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Sedefnur Çağlar'ın celse arasında görevlendirilen uzmanlar eşliğinde alınan sesli ve görüntülü ifadesinde, olay anını hatırlamadığı ve sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde beyanda bulunmadığına ilişkin anlatımları dosyaya eklendi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Müşteki avukatı, Çağlar'ın psikolojisinin iyi olmadığını belirtip genç kızın anlatımlarını kabul etmeyerek, Adli Tıp Kurumundan psikolojik durumu hakkında rapor alınmasını ve olayın aydınlanması açısından bölgede keşif yapılmasını istedi.

Sanık avukatı da müşteki avukatının keşif, Adli Tıp Kurumundan rapor alınması taleplerini kabul etmediklerini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çağlar'ın alınan ifadesinde olay anını hatırlamaması ve tutuklu sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde beyanda bulunmadığını belirtti.

Yeterli delil bulunmamasını, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ile delilleri karartma şüphesi olmamasını, delillerin toplanmış olmasını göz önüne alan savcı, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep etti.

Sanık Ahmet A. da tahliye ve beraatını istedi. Sanık avukatı da iddia makamının tahliye istemine katıldıklarını dile getirerek, müvekkilinin adli kontrol tedbiri olmaksızın tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatının keşif ve Adli Tıp Kurumundan rapor alınması taleplerini reddetti.

Heyet, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

"SEDEFNUR'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Sanık avukatı Özgür Atlıhan, duruşma sonrası basın mensuplarına, iki taraf için de bir mağduriyet olduğunu söyledi.

Müvekkilinin bununla ilgili suçu olmadığını savunan Atlıhan, "Bunun da dosyaya giren beyanlarla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu açıdan mutluyuz. Sedefnur'a ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Sanığın amcası Ali A. da iki ailenin de olay nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktararak, genç kıza acil şifalar diledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sedefnur Çağlar bir apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 polis memurundan Ahmet A. tutuklanmış, O.Ç. serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet A'nın, üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine ilişkin delillerin bulunduğu belirtilerek, 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Fotoğraflar: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmanlı mirası "sultan tavuğu" Pursaklar'da yetiştiriliyor
GÜNDEM Osmanlı mirası "sultan tavuğu" Pursaklar'da ...
Tokat'ta tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!
Ehliyet affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ehliyet affında yeni gelişme var mı, son durum nedir?
GÜNDEM Ehliyet affı çıktı mı?
Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
GÜNDEM Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi
GÜNDEM Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara ...
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
GÜNDEM Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
GÜNDEM AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
Müdür bankayı 9 milyon dolandırmıştı! Son dakika: Büyük vurgunda yeni gelişme! Müdürle ilgili detaylar ortaya çıktı!
GÜNDEM Banka müdüresi 9 milyon TL'yi zimmetine geçirmişti! ...
Büyük değişim! O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte arttı
GÜNDEM O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.