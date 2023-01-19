Sedefnur Çağlar davasında sanığa tahliye kararı

Duruşmada, Sedefnur Çağlar'ın celse arasında görevlendirilen uzmanlar eşliğinde alınan sesli ve görüntülü ifadesinde, olay anını hatırlamadığı ve sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde beyanda bulunmadığına ilişkin anlatımları dosyaya eklendi.

AA'da yer alan habere göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkındaki suçlama nedeniyle açığa alınan tutuklu sanık polis memuru Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı da müşteki avukatının keşif, Adli Tıp Kurumundan rapor alınması taleplerini kabul etmediklerini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çağlar'ın alınan ifadesinde olay anını hatırlamaması ve tutuklu sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde beyanda bulunmadığını belirtti.

Yeterli delil bulunmamasını, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ile delilleri karartma şüphesi olmamasını, delillerin toplanmış olmasını göz önüne alan savcı, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep etti.

Sanık Ahmet A. da tahliye ve beraatını istedi. Sanık avukatı da iddia makamının tahliye istemine katıldıklarını dile getirerek, müvekkilinin adli kontrol tedbiri olmaksızın tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatının keşif ve Adli Tıp Kurumundan rapor alınması taleplerini reddetti.

Heyet, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

"SEDEFNUR'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Sanık avukatı Özgür Atlıhan, duruşma sonrası basın mensuplarına, iki taraf için de bir mağduriyet olduğunu söyledi.

Müvekkilinin bununla ilgili suçu olmadığını savunan Atlıhan, "Bunun da dosyaya giren beyanlarla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu açıdan mutluyuz. Sedefnur'a ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Sanığın amcası Ali A. da iki ailenin de olay nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktararak, genç kıza acil şifalar diledi.