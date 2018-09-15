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“Buradaki kumların oluşmasından bin 500 yıl sonra İskenderiye’deki kumlar oluştu. Dolayısı ile yaşları, kimyası ve sarım şekilleri morfolojileri farklı. Bu iki kum aynı olamaz. Yani bir başka deyişle; efsanedeki gibi Antonius bu kumları Kraliçe Kleopatra için 60 gemi ile Mısır’dan buraya taşımış olamaz” dedi.