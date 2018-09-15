Sedir Adası'ndaki kumların Mısır'dan gelmediği ortaya çıktı
15.09.2018 - 16:12 | Güncelleme:
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi’ndeki ünlü Sedir (Kleopatra) Adası'nda koruma altında tutulan altın sarısı kumların efsaneye göre Mısır’dan gelmediği, Sedir Adası'ndaki kumun Mısır’daki kumlardan bin 500 yıl önce oluştuğu ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre yılda yaklaşık 120 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla’nın Gökova Körfezindeki Sedir Adası sahilindeki kum ile ilgili bilinen efsaneler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından araştırma konusu oldu.
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SEDİR KUMU ANADOLU'NUN KENDİ DEĞERİ ÇIKTI
Efsaneye göre Kraliçe Kleopatra ve sevgilisi Romalı komutan Antonius’un adada yüzmeleri için sahildeki kumların Mısır’dan gemiler ile getirildiğine inanılıyordu.
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Dünya’da sadece Mısır’da (İskenderiye) ve Sedir Adası’nda olduğu bilinen altın sarısı kumlar, 2009 yılında Avrupa Birliği Projesi 'Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası İçin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’ Projesi kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından incelemeye alındı.
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Mısır’dan ve Sedir Adası’ndan alınan kumlar laboratuvar ortamında karşılaştırıldı. Kumların jeolojik yapısı ve yaşının karşılaştırılması sonucu Sedir Adası’ndaki kumun Mısır’dan gelmediği, hatta Sedir Adası’ndaki kumun Mısır’daki kumdan bin 500 yıl önce oluştuğu ortaya çıktı.
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SEDİR ADASI VE İSKENDERİYE’DEN KUM ÖRNEKLERİ ALINDI
Sedir Adası’nda altın sarısı kumları inceleyen MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlkay Kuşçu, Fizik, Jeoloji ve Maden Mühendisliği bölümünden 5 kişilik bir ekibin iki yerdeki kumu araştırdıklarını belirtti.
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YAŞLARI DA FARKLI ÇIKTI
Kuşçu, kumların yaşlarını da analiz ettiklerini belirtirken, yapılan araştırma sonucunda Sedir Adası'ndaki kumların İskenderiye plajındaki kumlardan bin 500 yıl önce oluştuğu ortaya çıktığını söyledi.
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“SEDİR ADASI'NDA KUM VARKEN İSKENDERİYE'DE YOKTU”
Yapılan tüm araştırmaların sonunda Sedir Adası’nın kumunun Kral Antonius tarafından taşınmadığı sonucuna vardıklarını açıklayan Prof. Dr. Kuşçu, “Bu şu demek, Sedir Adası’nda kumlar oluşurken, İskenderiye’de henüz kum yoktu.”
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“Buradaki kumların oluşmasından bin 500 yıl sonra İskenderiye’deki kumlar oluştu. Dolayısı ile yaşları, kimyası ve sarım şekilleri morfolojileri farklı. Bu iki kum aynı olamaz. Yani bir başka deyişle; efsanedeki gibi Antonius bu kumları Kraliçe Kleopatra için 60 gemi ile Mısır’dan buraya taşımış olamaz” dedi.
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