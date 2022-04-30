'Şef Kapımda' yakında SHOW TV'de başlıyor!

Mutfakta yemek yapacak malzeme yok mu diyorsunuz? Mutlaka bir şeyler vardır. Onlarla ne pişirebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? O halde buyurun “Şef Kapımda” programına… Sevilen Şef Tahsin Küçük; dolabınızdaki malzemelerle kısa sürede, ekonomik, lezzetli yemeklerin bulunduğu mükellef sofralar donatıyor. Birbirinden lezzetli ve ekonomik yemeklerin hem tariflerini veriyor hem de püf noktalarını paylaşıyor.

Tahsin Şef ile mutfağınız lezzet şölenine dönüşecek. Haydi siz de başvurun, Tahsin Şef mutfağınıza gelsin!

Birbirinden lezzetli ve pratik tariflerle “Şef Kapımda” çok yakında Show TV’de!