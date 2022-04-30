'Şef Kapımda' yakında SHOW TV'de başlıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Şef Kapımda' yakında SHOW TV'de başlıyor!

“Akşama ne pişireceğim?” derdine son! Mutfağınızdaki sadece birkaç malzemeyle hem pratik hem hızlı ve leziz, üstelik de ekonomik bir akşam yemeği nasıl hazırlanır öğrenmek istiyorsanız çok yakında Show TV ekranında başlayacak olan ‘Şef Kapımda’yı kaçırmayın...

'Şef Kapımda' yakında SHOW TV'de başlıyor!

Mutfakta yemek yapacak malzeme yok mu diyorsunuz? Mutlaka bir şeyler vardır. Onlarla ne pişirebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? O halde buyurun “Şef Kapımda” programına… Sevilen Şef Tahsin Küçük; dolabınızdaki malzemelerle kısa sürede, ekonomik, lezzetli yemeklerin bulunduğu mükellef sofralar donatıyor. Birbirinden lezzetli ve ekonomik yemeklerin hem tariflerini veriyor hem de püf noktalarını paylaşıyor.

Tahsin Şef ile mutfağınız lezzet şölenine dönüşecek. Haydi siz de başvurun, Tahsin Şef mutfağınıza gelsin!

Birbirinden lezzetli ve pratik tariflerle “Şef Kapımda” çok yakında Show TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün TV'de hangi diziler var? 30 Nisan Cumartesi Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, Kanal D, TV8, ATV yayın akışı
TELEVİZYON Bugün TV'de hangi diziler var
SÜRPRİZ! Survivor kim elendi, yokluk adasına hangi isim gitti? 29 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TELEVİZYON Survivor'da eleme adayı belli oldu!
'Aziz' vatanı için tehlikeli bir göreve başladı!
TELEVİZYON 'Aziz' vatanı için tehlikeli bir göreve başladı!
İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri
TELEVİZYON İyilik'in Neslihan'ı Hatice Şendil hayatı
İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizi ve filmleri
TELEVİZYON İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey hayatı!
Kasaba Doktoru 4. bölüm tek parça izle! Kasaba Doktoru son bölüm full kesintisiz izle!
TELEVİZYON Kasaba Doktoru son bölüm izle!
İyilik dizisi 1. bölüm izle! FOX TV İyilik dizisi ilk bölüm full izle!
TELEVİZYON İyilik dizisi son bölüm izle!
365 Gün: Bugün filmi konusu nedir? 365 Gün: Bugün filmi oyuncuları kimlerdir?
TELEVİZYON 365 Gün: Bugün filmi konusu nedir?
Kaderimin Oyunu son bölüm ful izle! Star TV Kaderimin Oyunu 19. son bölüm tek parça izle!
TELEVİZYON Kaderimin Oyunu yayında!
Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! Kanal D Arka Sokaklar 625. bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON Arka Sokaklar son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.