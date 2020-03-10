Sefirin Kızı 12. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda heyecan dolu bir bölüm geride kalırken, Sancar belki de hayatına mal olacak büyük pişmanlıkla karşı karşıya kaldı. Nare ve Gediz'in tüm çabalarına rağmen, Sancar her şeyi öğrendi. Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Uzun ince bir yoldayım’

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.