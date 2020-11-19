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Sefirin Kızı 28. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı izle...

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı! 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen Sefirin kızı 28. bölümün ardından dizinin takipçileri tarafından merak ediyordu. İşte Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 28. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı izle...

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. 23 Kasım Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı Star Tv resmi Twitter hesabından yayınlandı. Sefirin Kızı 28. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı izle

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri.

Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terk eder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

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