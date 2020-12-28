Sefirin Kızı 34. son bölümü ile yayındaydı. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin oyuncu kadronunda ise; Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Zerrin Sümer ve Deniz Işın yer alıyor. Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. son bölüm...

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 34. SON BÖLÜM

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar.

Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı?

Sefirin Kızı her Pazartesi saat 20:00’de Star’da yayınlanıyor.