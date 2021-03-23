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Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 45. son bölüm

Sefirin Kızı 45. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 45. son bölüm...

Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 45. son bölüm

Sefirin Kızı 45. son bölümünde; Yahya’nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise’nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Her Pazartesi yeni bölümleri ile ekrana gelen dizinin yeni fragmanı merakla bekleniyor. Peki Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 45. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi’yi de Sedat’tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya’dan öğrenecektir. İki kardeş Halise’yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.

Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek’i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar’ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.

Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan’la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.

Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar’ın kucağına başka bir bomba daha bırakır. Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi’nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Sonunda Sedat’ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.

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