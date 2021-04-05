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Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 47. son bölüm

Sefirin Kızı 47. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 47. son bölüm...

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 47. son bölüm

Sefirin Kızı 47. son bölümünde; Sancar kollar arasında yitip gitmekte olan Kavruk'u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi'nin başına gelenlerle sarsılır. Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 47.. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın fitilini ateşler.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven’in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar’ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya’nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora’nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar’ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

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