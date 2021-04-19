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Sefirin Kızı final mi yaptı, bugün neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün gibi oyuncuları buluşturan Sefirin Kızı dizisi her pazartesi Star TV ekranlarına geliyordu. Bugünkü Star TV yayın akışında bulunmaması 'Sefirin Kızı final mi yaptı?' Sorusunu akıllara getirdi. Peki, Sefirin Kızı final mi yaptı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Sefirin Kızı final mi yaptı, bugün neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

STAR TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisi hakkında final yapacağı iddia edilmişti. İzleyiciler her pazartesi yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanmaması hakkında bilgileri araştırılıyor. Birçok izleyici Sefirin Kızı'nın neden yayınlanmadığını araştırıyor. Peki Sefirin Kızı final mi yaptı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPTI?

Sefirin Kızı dizisi her pazartesi ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın gününün değiştiği bilgisine yer verildi. Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünün 20 Nisan 2021 Salı günü saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:10 En Güzel Bölüm
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
01:30 Hayat Sevince Güzel

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