Sefirin Kızı son bölüm

Sefirin Kızı 12. son bölümü izlendi. Sefirin Kızı son bölümünde, İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Peki Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.