Şeflerin Savaşı filmi oyuncuları kimler? Şeflerin Savaşı filmi konusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2012 Fransız komedi filmi 62. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası prömiyerini yaptı. İşte Şeflerin Savaşı filmiyle ilgili detaylar...

ŞEFLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue

ŞEFLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Usta şef Alexandre, restoranın bir yıldızını kaybetmek pahasına, moleküler gastronomi alanında uzmanlaşmış daha genç bir şef getirmek isteyen yeni yöneticiyle karşı karşıya gelir. Bu soğuk savaşa dahil olanlar, eğlenceli anlara tanıklık edeceklerdir.