Haziran ayında bir şirket daha halka arz oluyor; Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Eşit dağıtım ile 59 milyon lot dağıtacak firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzın detayları gün geçtikçe netleşecek. İşte, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...