Kimya şirketi BASF, 'Otomotiv OEM Boyaları Renk Raporu'nu açıkladı. Şirketin Boya Bölümü'nün hazırladığı rapora göre, 2018'de dünya genelinde üretilen otomobillerin yüzde 80’inde beyaz, siyah, gri ve gümüş renkleri yer aldı.

Bu renklerin arasında en popüler olanın ise beyaz olduğu rapora yansıdı. Araştırmaya göre, Kuzey Amerika’da neredeyse her dört otomobilden ve Avrupa’da neredeyse her üç araçtan bir tanesi beyaz boyaya sahipken, Asya Pasifik’te ise her iki otomobilden bir tanesinin beyaz olduğu görüldü.

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise gümüş renginin popülaritesinin düştüğü bildirildi.

KÜÇÜK OTOMOBİLLERDE KIRMIZI POPÜLER

BASF raporunda, çeşitli renk tonları arasında ise en popüler renkin mavi ve kırmızı olduğu kaydedildi. Söz konusu kromatikin renklerin, kompakt ve mini otomobiller gibi daha küçük araç segmentlerinde daha popüler olduğu açıklandı.

Kromatik tonların genel sayısının, daha büyük segmentlerinde önemli ölçüde azaldığı ve bu segmentte önceki yıla oranla siyah ve beyaz renklerde dikkate değer bir artış yaşandığı vurgulandı.

ASYA'NIN YÜZDE 53'Ü BEYAZ

Avrupa’da neredeyse her beş otomobilden bir tanesinin boya rengi gri iken, sıralamada en popüler ikinci renk olarak da siyah karşımıza çıkıyor.

Asya Pasifik’te beyaz rengin diğer bölgelere daha popüler olduğu bildirilirken, bölgedeki tüm yeni otomobillerin yüzde 53’ünün renginin beyaz olduğu kaydedildi.

Kuzey Amerika’da ise, 2018 yılında akromatik renkler pazarın yüzde 75’ini oluşturdu. Akromatik renkler arasında beyaz, bölgede liderliğini sürdürürken, tüketicilerin pikap kamyonet ve spor otomobil segmentlerinde kırmızıya daha fazla yakınlık göstermeye devam ettiği açıklandı.