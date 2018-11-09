Başarılı performansıyla dikkati çeken Sehic, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 9 maçın tamamında 90 dakika görev yaptı ve bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapattı.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi, görev aldığı lig müsabakalarında 7 gole ise engel olamadı.
"ERZURUM'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Yaptığı kurtarışlarla ligin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen İbrahim Sehic, açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten deneyimli kaleci, transferde adının başka takımlarla anılmasıyla ilgili şunları kaydetti:
"Benim şu anki amacım Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kalmak, alabildiğimiz kadar puanı alıp Süper Lig'e bu şekilde devam edebilmek. Erzurum'dan ayrılmayı düşünmüyorum, şu an ve gelecek adına hedefim bu."
"ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK"
Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünü de değerlendiren Sehic, 6 yıl önce Mersin İdmanyurdu'nda oynadığı dönemde lig kalitesinin bu kadar iyi olmadığını ifade etti.
Ligde her takımın birbirini yenebileceğini aktaran mavi-beyazlı kaleci, "Kendi takımımıza bakıldığında son 4 haftada ortaya koyduğumuz performans kötü değil. Sahada iyi performans sergiliyoruz ama sadece şanssızlıklar yaşadık. Daha iyi oynayarak, daha iyi mücadele ederek ligde ilk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız." diye konuştu.
Futbolun tek kişilik bir oyun olmadığına dikkati çeken Sehic, defans bölgesindeki takım arkadaşlarının gösterdiği başarılı performansın kendi performansına da olumlu yansıdığını belirtti.
Maçlara elinden gelenin en iyisini yapma parolasıyla çıktığını anlatan Sehic, "Beni motive eden şey aslında gösterdiğimiz performanstan sonra alacağımız galibiyeti takım arkadaşlarımızla coşkuyla kutlamak, en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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