Daha çok İstanbul’u ve şehrin küçük insanını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir biçimde kaleme alan Sait Faik Abasıyanık (1906 -1954), beş hikâyesiyle İş Sanat’ta bir kez daha seyirciyle buluşuyor.

Şehir Amber Kokacak adlı dinletide yazarın bu kez “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksekkaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” başlıklı hikâyeleri yer alıyor.

Daha önceki hikâye dinletilerinde olduğu gibi hikâyeler, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde, iç içe geçmiş dramatik bir akışla okunuyor.

Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye tarafından sahneye uyarlanan ve Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek gibi isimlerin hikâyeyi okuduğu Sait Faik hikâye dinletisi 17 Aralık, Pazartesi günü İş Sanat’ta olacak.

Müzik Yönetmeni ve piyanist olarak Serdar Yalçın yer alırken; kemanda Seda Subaşı, çelloda Şemsa İdil Ural, efektlerde ise Tuğrul Karanfil, Yiğit Çekil isimleri ön plana çıkıyor. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği yoğun ilgiden dolayı bu sezonda da öğrenciler için 17.00 ve 20.30’da iki ayrı seans düzenlenecek.

17 Aralık, Pazartesi günü, 17.00 ve 20.30 olmak üzere iki ayrı seansta ücretsiz olarak İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek etkinliği ajandalarınıza eklemeyi unutmayın!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ