Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ameliyathanelerde kullanılan cerrahi aletler, büyük bir titizlik ve özenle sterilize edilerek üzerinde yer alan "karekod" ile kontrol ediliyor.

AA'nın haberine göre kirli, temiz, tekstil ve steril depo bölümlerinin bulunduğu 3 bin 800 metrekarelik alana sahip, 7 gün 24 saat hizmet veren sterilizasyon ünitesinde, enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için cerrahi malzemeler büyük bir titizlikle hazırlanıyor.

Malzemelerin üzerinde yer alan "karekod" ile bunların ne zaman, nasıl, kim tarafından sterilize edildiğine, en son nerede kullanıldığına ve son kullanım tarihiyle ilgili tüm bilgilere dijital ortamdan rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyathanelerde aylık ortalama 4 bin 400 operasyonun gerçekleştiğini, bunun 300'ünün "A grubu" denilen nakil ve özellikli ameliyatlar olduğunu dile getirdi.

Görür, sterilizasyonun herhangi bir girişimsel işlemin olmazsa olmazı olduğunu, hastaların enfeksiyondan korunması amacıyla yapılan bütün işlemlerde bunun önem taşıdığını belirtti.

"Karekod" uygulamasının önemine dikkati çeken Görür, şu bilgileri aktardı:

"Ameliyathanelerde ve girişimsel işlemlerde kullandığımız setlerin, her bir parçasının ayrı bir karekodu ve içerisinde bulunduğu setin ayrı bir barkodu var. Bunun da avantajı, gelen bütün setlerin içeriğinin tek tek kontrolü, doğru setin içerisinde doğru malzemenin, doğru cihazla steril edilmesidir. Hastalarımızda oluşabilecek tüm sorunları sıfıra indirgeyerek, doğru setin içerisinde doğru malzemenin, doğru steril edilerek kullanmasını sağlayan bir sistem. Uygulamayla ameliyat bittikten hemen sonra kirli alana gelen setler, dijital ortamda kontrol ediliyor, eksik olanlar kısa sürede tespit edilebildiğinden de hastanın güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor."

"ENFEKSİYON RİSKİNDE BİR ADIMDIR"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Destek Hizmetleri Sorumlusu Şeyma Bademci de ameliyathanelerde kullanılan malzemelerin, kontrol edilip sayımı yapılarak kirli ünitesine alındığını aktardı.

Kirli ünitesinde bir tanımlama sistemi olan "karekod" uygulaması bulunduğunu dile getiren Bademci, bunun yardımıyla, malzemenin uygun cihazda yıkanmasının sağlandığını anlattı.

Bademci, ameliyathane ve girişimsel işlemlerde kullanılan aletlerin sterilizasyonu yapıldıktan sonra tek tek üzerindeki kodun okutularak sisteme girişinin yapıldığını belirterek tüm malzemelerin sistemde kaç kez nerede kullanıldığı, son kullanma tarihi, ne zaman kim tarafından sterile edildiği gibi bütün ayrıntılara dijital ortamdan kod yardımıyla ulaşılabildiğini vurguladı.

Uygulamanın, enfeksiyon riskinin önlenmesine karşı önemli bir adım olduğuna işaret eden Bademci, "Bir hastada enfeksiyon olduğunda o hastaya hangi set kullanılmış tekrar geriye dönük bulabiliyoruz. Hangi cihazla steril olmuş, kim tarafından yapılmış, hangi saatte olmuş hepsine tek tek ulaşmamıza yardımcı olan bir sistem. Her malzemenin üzerindeki kod ile doğru malzemenin doğru sette mi doğru cihazla mı, doğru hastada mı kullanıldığını tek tek bulabilme şansını yakalıyoruz." ifadesini kullandı.

Bademci, girişimsel işlemler için günde yaklaşık 250 set hazırladıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ