Şehir Tiyatroları ekimde 21 oyunla seyirciyle buluşuyor
02.10.2018 - 16:23 | Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonunda yeni repertuarı ile seyircilerinin karşısına çıkıyor. Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun ilk ayı Ekim’de 1’i yeni, 21 oyunu seyirciyle buluşturuyor. İşte ekim ayında sahnelecek oyunlar...
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1|40
CİBALİ KARAKOLU
Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.
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2|40
Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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BİZİM AİLE
Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz.
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Sadık Şendil’in yazdığı Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Hamit Erentürk, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor. Oyun, 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
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BEN ÇAĞIRMADIM
Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler.
6
6|40
Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu’nun çevirip Engin Gürmen’in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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7|40
GEÇ KALANLAR
Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır.
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8|40
Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp’ın yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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9|40
SAADET HANIM
Ahmet Levent Pala’nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır.
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10|40
Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Seda Yılmaz, Selen Nur Ganj, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde. 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesinde.
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11|40
NORA (BİR BEBEK EVİ)
Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor.
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12|40
Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”, yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu, Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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13|40
MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor.
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14|40
Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda, Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 4-6 Ekim, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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15|40
ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir.
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16|40
Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
17
17|40
KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY
Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor.
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18|40
Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Rıdvan Çelebi, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan rol alıyor. Oyun, 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
19
19|40
MACBETH
("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir.Bu kehanet,Macbeth'in içindeki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.
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20|40
William Shakespeare’in yazdığı, Ulviye Karaca’nın yönettiği oyunda; Damla Cangül, Yılmaz Aydın, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Şirin Kılavuz Sevinç, Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
21
21|40
AY IŞIĞINDA ŞAMATA
Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun.
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22|40
Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor. Oyun, 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
23
23|40
SON
Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir.
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24|40
Özgür Kaymak’ın yazıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Arık Köksal, Volkan Öztürk, Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
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25|40
OYUNUN OYUNU
''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluşuyor.
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26|40
Michael Frayn’ın yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergun Üğlü, İlhan Kilimci, Yeliz Gerçek rol alıyor. Oyun, 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
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27|40
HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)
Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.
28
28|40
KAHVEDE ŞENLİK VAR
Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır?
29
29|40
Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.
30
30|40
BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR
Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış.
31
31|40
Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor. Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün, Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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32|40
ON İKİ ÖFKELİ ADAM
Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
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33|40
Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda; Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Yalçın Avşar rol alıyor. Oyun, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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34|40
ŞEKERPARE
19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine göre enayi; Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından Şekerpare'ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur bulmasına ama, Ziver'in Cumali için başka planları vardır.
35
35|40
Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve longalarıyla yeniden müziklenen, Türk Sineması'nın ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde. Yavuz Turgul’un yazıp Engin Alkan’ın yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Engin Alkan, Ercan Demirhan, Nurdan Gür, Onur Demircan, Selin Türkmen, Tarık Köksal, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
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36|40
CAN YELEĞİ (Yeni Oyun)
Mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 24-27 Ekim, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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37|40
İKİ ARADA BİR YERDE
"İki Arada Bir Yerde", savaşın tam orta yerinde "iki taraf" haline gelmiş ya da düşürülmüş "asker-insan'ların" durumunu komik bir dille anlatıyor.
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38|40
Danis Tanovic’in yazıp Yıldıray Şahinler’in yönettiği oyunda; Alp Tuğhan Taş, Cengiz Tangör, Ertuğrul Postoğlu, Güzin Alkan, Mehmet Sefa Öztürk, Mehmet Soner Dinç, Murat Coşkuner, Reyhan Karasu, Yıldıray Şahinler rol alıyor. Oyun, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
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39|40
KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI
Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır.
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40|40
"Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
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