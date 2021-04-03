Şehir Tiyatroları Nisan'da da sanatla dolu

4 NİSAN PAZAR
Saat 18:00’de 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Aslı Menaz, Engin Alkan’ın yönetiminde, Sofokles’in Antigone adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısına geçecek.
8 Nisan Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programımızın konuğu Oyuncu Gökhan Mete olacak.
10 Nisan Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Cengiz Özdemir olacak.
11 NİSAN PAZAR
Saat 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Müslüm Tamer, Aslı Öngören’in yönetiminde, Carlo Goldoni’nin İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunundaki tiradı için kamera karşısına geçecek.
17 Nisan Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek.
18 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Yeşim Koçak, Ali Gökmen Altuğ’un yönetiminde, Henrik Ibsen’in Bir Bebek Evi adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısına geçecek.
24 NİSAN CUMARTESİ
Saat 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Fatma Demir olacak.
25 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Sevil Akı, Erarslan Sağlam’ın yönetiminde, William Shakespeare’in Macbeth adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısında olacak.
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