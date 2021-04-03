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Şehir Tiyatroları Nisan'da da sanatla dolu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere Nisan ayında da online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, oyunculuk üzerine atölye programları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, yönetmenler ve oyuncuların yorum ve performansıyla hayat bulan tiyatro seyircisinin unutamadığı tiratlar vb. pek çok etkinlik bekliyor. İşte Nisan ayında Şehir Tiyatroları Youtube hesabından sanatseverlerle buluşturacak söyleşi ve atölye programları...

Şehir Tiyatroları Nisan'da da sanatla dolu


4 NİSAN PAZAR

Saat 18:00’de 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Aslı Menaz, Engin Alkan’ın yönetiminde, Sofokles’in Antigone adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısına geçecek.

8 Nisan Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programımızın konuğu Oyuncu Gökhan Mete olacak.

10 Nisan Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Cengiz Özdemir olacak.


11 NİSAN PAZAR

Saat 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Müslüm Tamer, Aslı Öngören’in yönetiminde, Carlo Goldoni’nin İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunundaki tiradı için kamera karşısına geçecek.

17 Nisan Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek.

18 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Yeşim Koçak, Ali Gökmen Altuğ’un yönetiminde, Henrik Ibsen’in Bir Bebek Evi adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısına geçecek.

24 NİSAN CUMARTESİ

Saat 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Fatma Demir olacak.

25 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Sevil Akı, Erarslan Sağlam’ın yönetiminde, William Shakespeare’in Macbeth adlı oyunundaki tiradıyla kamera karşısında olacak.

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