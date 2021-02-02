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Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu

Kütahya Belediyesinde 12 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hüseyin Gümüş, spora olan düşkünlüğü ve katıldığı ultra maratonlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu
AA

Belediyenin atletizm branşında lisanslı sporcu da olan, çocukluğundan bu yana sporun çeşitli branşlarıyla ilgilenen evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Gümüş, 2008'de bir arkadaşının teşvikiyle maraton koşmaya başladı.

Daha sonra ultra maratonla tanışan Gümüş, katıldığı yarışlarda dereceler elde etti.Gümüş, 2019'da düzenlenen Manavgat Ultra Maratonu'nda 75 kilometrede yaş grubunda üçüncü, 2019 Erdek Kyzikos Ultra Maratonu'nda 85 kilometrede yaş grubunda birinci oldu.

Bisiklet sporuyla da profesyonel olarak ilgilenen ve Türkiye'nin farklı illerine bisikletiyle giden Gümüş, dağ bisikleti yarışlarına da katıldı.Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, ultra maraton yarışlarını, doğa ile iç içe yapıldığı için çok sevdiğini söyledi.Önceleri 10, 15 ve 21 kilometre mesafeli yarışlara katıldığını, ardından ultra maraton koştuğunu belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yarışlar maraton ve yarı maratondu. Daha sonra ultra maratonla tanıştım. Ultra maratonda da 40 kilometrenin üstü mesafeler koşmaya başladım. Bu branşta koştukça mesafeler yetmemeye başlıyor. Bunun için hemen her gün mesai sonrası az veya çok mutlaka antrenman yapmaya özen gösteriyorum. Kütahya'mız birçok spor branşını yapmaya oldukça uygun. Antrenman yaparken, yarışlara hazırlanırken ilimizin dört bir yanında bulunan ormanlık alanları, Çamlıca Tabiat Parkı, Yellice Dağı, Türkmen Dağı, Frig Vadisi gibi bölgeleri tercih ediyorum. Çünkü buraların havası ve doğası oldukça uygun. Kütahya'da da bir ultra maraton yarışının düzenlenmesini çok isterim.”

- "Spor, insanın hayatında mutlaka olmalı"Gümüş, sporun kendisine mental ve fiziksel dayanıklılık kattığını vurguladı.Herkese en az bir spor branşıyla uğraşmalarını tavsiye eden Gümüş, "Sağlığımızın değerini daha iyi anladığımız salgın günlerinde sporun önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Uzmanlar, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söylüyor. Sporun da bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Bu yüzden spor, insanın hayatında mutlaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Spor yapmak için illa sporcu kimliği olmasının gerekmediğini anlatan Gümüş, hangi işle uğraşırsa uğraşsın insanın spora zaman ayırabileceğini dile getirdi."

Çocuklarıma örnek olmak amacıyla yarışlara ailemle gidiyorum." diyen Gümüş, 14 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Efes Ultra Maratonu'na hazırlandığını sözlerine ekledi.

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