Hepimiz kusursuz bir saç günü hayal ederiz, ancak bazen işler ters gidebilir. Saçlarıyla ilgili büyük umutlarla kuaföre giden bu kişiler, hayal kırıklıklarıyla döndüler. Kötü saç günü yaşayan 10 kişinin paylaştığı bu hikayeler, sizleri hem güldürecek hem de şaşırtacak!