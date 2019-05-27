Şehirlerdeki kitapçı oranları belli oldu

Ajans Press, bazı şehirlerdeki kitapçı sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in World CitiesCulture Forum verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre İstanbul’da 100 bin kişi başına düşen kitapçı oranı 0,9 olarak belirlendi.

100 bin nüfusa oranla en çok kitapçının bulunduğu şehir ise Portekiz’in başkenti Lizbon olarak kayıtlara geçerken,bu oranın 41,6 olduğu kaydedildi.

İkinci sırada ise 33,9 oranla Melbourne yer alırken, üçüncü sıraya Buenos Aires’ın 22,6 oranla yerleştiği saptandı.

Buna karşın 100 bin kişideki nüfusa oranla bulunan kitapçı sayısı en az 0,3 oranla Lagos’a da görülürken, İstanbul’un onun sadece bir ön basamağında olması dikkat çekti.

Medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kitapçılarla alakalı basında 2 bin 177 haber yer alırken, sadece kitaplarla alakalı 212 bin 199 haberin konuşulduğu görüldü.