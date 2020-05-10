Şehit annesi Anneler Günü'nde üzüntü ve sevinci bir arada yaşadı

AA

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde dua ettikten sonra ailelerin evlerine ziyaretlerde bulundu.

Kent merkezindeki 38 şehit ailesini ziyaret eden Kılıçaslan ve beraberindekiler, daha sonra organlarıyla 5 kişiye hayat veren şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.

Anne Sevgi Yılmaz'ın Anneler Günü'nü kutlayan Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin nakledildiği 5 kişiyi oğlunun "organ kardeşleri" olarak adlandıran Yılmaz'ı, ziyaret esnasında Hatay'da yaşayan ve kalbin nakledildiği Abdullah Toprak aradı.

Toprak'ın araması ve Anneler Günü'nü kutlamasıyla gözyaşlarına engel olamayan Yılmaz, "Oğlum, annem nasılsın, sen de benim evladımsın, sesini duydum çok mutlu oldum." diyerek, sağlığını ve hatırını sordu.

- "Kalbine iyi bak"

En kısa sürede yanına gitmeyi arzu ettiğini vurgulayan anne Yılmaz'ın telefonu kapatırken "Kalbine iyi bak." diyerek konuşması ile evde bulunanlar duygulu anlar yaşadı.

Yılmaz, evladıyla her zaman gurur ve onur duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Oğlumun organlarını verdiğimiz 5 evladımızın hepsiyle görüşüyorum. Oğlumun sağ böbreğini alan Atike kızımız sürekli arar, özellikle cuma günleri dua eder ve arar. Abdullah ve diğerleri de eşimle daha sık görüşürler. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im, benim yavrum orada yattığı sürece, onlara bu dünyada sağlıkla, yavrumun organlarıyla, aileleriyle mutlu yaşamayı nasip etsin."

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise kent merkezindeki 38 şehit annesini, derneğin kendi bütçesinden aldıkları hediyeleri takdim edip onları ziyaret ettiklerini söyledi.