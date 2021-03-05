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Şehit Astsubay Demir ve Yılmaz'ın cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ve Kıdemli Çavuş Nazmi (28) cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehit Astsubay Demir ve Yılmaz'ın cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
AA

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, şehit ailelerine taziyelerini bildirdi.

Şehitlerin tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Bazı şehit yakınları naaşları asker selamıyla karşıladı.

Törenin ardından şehitlerden Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna, Kıdemli Başçavuş Demir'in naaşı ise Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Demir yarın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde 11.00'de, Yılmaz ise saat 15.30'da Afşin ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde düzenlenecek törenlerin ardından defnedilecek.

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