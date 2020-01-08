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Batman’ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında karne dağıtım töreninden sonra evine dönen ve PKK’lıların açtığı ateş sonucu şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına Batman Garnizon Komutanlığınca ebru atölyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

BAĞIŞLARLA HAZIRLANDI

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde atölyelerin açılışını gerçekleştiren Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanlığı mensuplarının kendi ceplerinden bağışta bulunarak atölyeyi oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Umarım, bu girişim herkes için çok önemli bir örnek teşkil eder. Bir atölyeler hamlesini başlatıyoruz. Okullar üzerinde çatı var, dört duvar, kara tahta, sıra ve öğretmen, bu eğitim için yeterli değil. Bunun üstüne koymamız lazım. Atölyeler, laboratuvarlar bunun için var. Bunlarla beraber eğitim çeşitlendirmeli ve o dört duvarın dışına çıkarmalıyız. Örneğin, kum havuzları üretmeliyiz. Uygulama bahçeleri yapabiliriz. Bunlar yapılırsa çocuklarımız, okullarını daha çok sevmiş olacaklar. Bunun bir örneğini Garnizon Komutanlığımızın, 14. İUS ÜS Komutanlığı’nın çok kıymetli mensupları yaptılar. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Açılışa, Garnizon Komutanı Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 14. İÜS ÜS Komutanlığı personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.