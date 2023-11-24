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        Haberler Televizyon Şehit Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Aybüke Öğretmen'in hayatı

        Şehit Aybüke Yalçın kimdir? İşte Aybüke Öğretmen'in hayatı

        Şenay Aybüke Yalçın, öğretmenlik görevini yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit edildi. Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatı ve gönül verdiği öğretmenlik mesleği, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girdi. İşte Aybüke Öğretmen'in hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:16
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        Aybüke Öğretmen'in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Atandığı Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra, eve dönüş yolunda teröristlerin hain saldırısına uğrayarak şehit edildi. İşte Şehit Aybüke Yalçın'ın biyografisi...

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        ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

        3 Eylül 1994 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldı. Sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

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        AYBÜKET: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ

        "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!", Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyor.

        Nihayet Şahin, Caner Kurtaran ve Zeybep Kankonde'nin başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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