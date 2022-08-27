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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şehit babası tüfeğin üzerine düşüp öldü! - Adana haberleri
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Şehit babasının kahreden ölümü! Tüfeğin üzerine düştü!

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı köyünde meydana gelen olayda, şehit babası Sezai Ağca, tüfeğin üzerine düşmesi ve silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Sezai Ağca’nın şehit polis memuru Serkan Ağca’nın babası olduğu öğrenildi

Son dakika haberi: Şehit babası tüfeğin üzerine düşüp öldü! - Adana haberleri
Şehit babası tüfeğin üzerine düşüp öldü!
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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde edinilen bilgiye göre, Ergenuşağı köyünde Sezai Ağca, gece bahçeye gelen yaban domuzlarını korkutmak ve kovalamak için tüfeğini alıp bahçeye indiği sırada tüfeğin üzerine düşerek ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

ŞEHİT POLİSİN BABASIYDI

İHA'da yer alan habere göre kaza sonucu hayatını kaybeden Sezai Ağca’nın şehit polis memuru Serkan Ağca’nın babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Sezai Ağca, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığına defin edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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