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        Silopi'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:15
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        Şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane
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        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Sait Uysal Anaokulu'nda, oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

        Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Türkiye Yüzyılı"nda gençlerin daha iyi yetiştirilebilmesi için bu kütüphanelerin, okulların açılması gerektiğini belirtti.

        İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere kütüphanenin kurulmasında desteği olan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Atan, "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri Projemiz ile ilimizde özellikle köy baskınlarında şehit olan bebeklerimizin ve çocuklarımızın isimlerini yaşatacağız. Ayrıca çocuklarımıza kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak sosyal alan açmış olacağız. İlimizde 6. kütüphanemizin açılışını Sait Uysal Anaokulu'nda gerçekleştiriyoruz. Projemizi Türkiye geneline yaymaya başladık. Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kurduğumuz kütüphanelerimizin açılışını da geçen ay yaptık. Bingöl'de ve Ankara'nın Sincan ilçesinde de kütüphanelerin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Amacımız, bütün illerimize bu güzel projemizi kazandırmak" dedi.

        Konuşmaların ardından PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı, ardından katılımcılar kütüphaneyi gezdi.

        Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kurumlar, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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