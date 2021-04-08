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Şehit Emniyet Müdürü Ali Er anısına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Özel Harekâtın ilk şehit Emniyet Müdürü olan Ali Er anısına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

Şehit Emniyet Müdürü Ali Er anısına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 2018 yılında bir avuç gönüllü ile şehitlerin de kütüphaneleri olsun diyerek yola çıkan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Afyonkarahisar’da 16. Kütüphanesini açtı. Aynı zamanda 2021 yılında açılan ilk kütüphane olan Şehit Ali Er Kütüphanesi, TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde hizmet verecek.

ŞEHİT ALİ ER GERİDE 3 YETİM ÇOCUK BIRAKMIŞTI

1992 yılında Hakkâri Özel Hareket Şube Müdürü olarak atanan ve Van’dan Hakkâri’ye giderken, Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi’nde PKK’lı teröristlerin pususunda şehit düşen Ali Er, 3 oğlunu yetim bırakmıştı. Şehit Ali Er’in 3 oğlu da babalarının izinden gitti. Oğulları Eraslan Er Özel Harekâttan Sorumlu Ankara İl Emniyet Müdürü, Volkan Er Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Erkurt Er Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Kemal Çekiç ve Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Koordinatörü Hilal Kalafat’ın konuşmalarının ardından Vali Gökmen Çiçek söz aldı.


"ALLAH BİZİ ŞEHİTLERİMİZE MAHÇUP ETMESİN"

Şehit Ali Er’in hayatının kitaplaştırılması gerektiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek: “Son kurşununa kadar bizler için savaşan kahraman şehidimiz için ne yapsak az kalır. Keşke şehit Ali Er’in hayatını anlatan bir kitap yazabilsek ve bu kahramanlık ders olup okutulsa. Biz şehitlerimiz ölünce şehadet şerbeti içti diyoruz. Dünyada ölüme şerbet diyen hiçbir millet yoktur. Bir tek bizler ölüme böyle gidiyoruz ve şehadet şerbeti diyoruz. Bizlerde aslında bir şehit yakınıyız. Çünkü bu şehitlerimiz ailesi için, yakınları için kendini korurken aynı zamanda bizler bu ülkede rahatça yaşayabilelim, huzurla uyuyabilelim diye de şehit düşüyorlar. Allah bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Şehitlerimiz bu ülkenin her karışında anılmalıdır. İnşallah Ali Er’in ismi Afyonkarahisar’da yaşayacak. Ali Er’in hayatının Afyonkarahisar’da kitaplaştırılmasını istiyorum. Bizler için bir rol modeldir, bizim gönlümüzde kahramandır. Şehitlerimizin adını yaşatan ve böylesine anlamlı bir proje ile Afyonkarahisar’da 16. Kütüphanesini açan Tüm Şehit Çocukları Derneği’ne de teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz hem şehrimize hem okulumuza hayırlı olsun” dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ"

Konuşmaların ardından şehit Ali Er’in ailesine ve kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere plaketleri takdim edildi. Plaket töreni sonrası Vali Gökmen Çiçek ve protokol açılış kurdelesini keserek, kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sundu. Açılış programına Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, şehit Ali Er’in oğlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkut Er, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Koordinatörü Hilal Kalafat, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, kurum müdürleri, dernek gönüllüleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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