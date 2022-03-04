Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor 0:00 / 0:00

DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat Palamut, 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında geçici olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevlendirildi. 3 yıllık polis Palamut, 5 Nisan 2016´da PKK´lı teröristlerin roketli saldırısında ağır yaralandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Palamut, yapılan tüm müdahalelere karşın 23 Mayıs 2016´da şehit oldu.

Fırat Palamut'un, şehit olmadan 8 ay önce nikah kıyıp, düğün planı yaptığı eşi Burcu Palamut ise polis memuru olmaya karar verdi. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi´nde öğrenim gören Palamut, staj için Adana'ya geldi. Şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın önünde fotoğraf çektiren Palamut, polis teşkilatına katılmayı heyecanla bekliyor.