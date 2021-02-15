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Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlunun gönlünde Galatasaray var

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'da forma giymeyi istediğini söyledi

Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlunun gönlünde Galatasaray var
AA

Geçen sezon Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Altay formasıyla 20 maça çıkan takım kaptanı Burak Tolunay Sekin, bu müsabakalarda 7 gol kaydetti. Ancak sezon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle alt yaş liglerinin oynanmadığı bu sezon ise Burak Tolunay Sekin, çalışmalarını takım arkadaşlarıyla sürdürüyor.

Burak Tolunay Sekin, geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini, takım olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandıklarını ancak ligin yarıda kaldığını hatırlattı.

Takımla çalışmalara devam ettiklerini belirten Burak Tolunay Sekin, okul hayatının da sürdüğünü dile getirdi.

Henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini aktaran Burak Tolunay Sekin, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." diye konuştu.

Babası Fethi Sekin'in şehadetinden önce kendisini her zaman desteklediğini anlatan Burak Tolunay Sekin, "Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi." ifadelerini kullandı.

SERHAT ALPAY: İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GELECEK

Burak Tolunay Sekin'in antrenörü Serhat Alpay, salgın nedeniyle çalışmalara yeni başlayabildiklerini kaydetti.

Geçen sezon 14 yaş altı liginde başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Alpay, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir ekibimiz var. Kaptanımız Burak Tolunay da bu ekibin en iyilerinden. Saha içinde ve saha dışında kaptan gibi davranıyor. Çok iyi yardımcım. Futbolu o kadar seviyor ki onu kelimelerle anlatamam. Her akşam antrenman saatini, antrenmanı nerede yapacağımızı sorar. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Takım arkadaşları da kendisini çok seviyor. İnşallah iyi bir futbolcu olur, hem Altay'da hem Milli Takım'da göğsümüz kabara kabara izleriz."

Alpay, Burak Tolunay'ın çok duygusal biri olduğunu belirterek, "Maç içinde bir gol kaçırdığı zaman dünyası kararır ama gol attığı zaman en mutlusu odur. Kaleye sırtı dönük çok iyi oynar. Gol vuruşları iyidir. Oyun bilgisi çok iyidir. İnşallah daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Burak Tolunay'ın takım arkadaşlarından Enes Öğrüce de salgın sürecinde antrenmanlara tekrar başladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Burak, çok iyi bir takım kaptanı. Her şeyimizle ilgileniyor. Biz de onu çok seviyoruz." diye konuştu.

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