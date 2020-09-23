Şehit hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılacak

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AA

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, Ordulu şehit hakim Onur Alan'ın öğrenim gördüğü okullarda araştırma yapıldı ve Alan'ın ilk ve ortaokul eğitimini tamamladığı Altınordu Altınfındık İlkokulunda kütüphane ihtiyacı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bir kütüphane hazırlanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirildi.

Törenle hizmete açılan kütüphaneye "Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi" adı verildi.

Yüz yüze eğitimin bazı kademelerde başladığı ilk ders gününde, kütüphanedeki kitaplar, çocuklarla buluştu. Kütüphanenin açılışı, Şehit Hakim Onur Alan'ın annesi ve babası tarafından yapıldı.

Şehit hakimin adı daha önce de Ordu Adliyesinin bulunduğu yerleşkeye verilmişti.

- "Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin"

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl, Ovacık Başsavcımız Murat Uzun'un mezun olduğu ortaokulda bilişim sınıfı kurmuştuk. Bu sene de Hakim Onur Alan'ın eğitim gördüğü Altınfındık İlkokulunda, adına bir kütüphaneyi hizmete açtık. Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin..."

Adalet Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012'de bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un adına mezun olduğu okulda bilişim sınıfı yaptırmıştı.

Açılışı, Bakan Gül gerçekleştirmişti.