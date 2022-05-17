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Haberler Gündem Güncel Şehit kaymakamın anısına şehit ve gazi ailelerine gezi
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Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk anısına şehit ve gazi ailelerine gezi

Mardin'in Derik ilçesinde Şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına gazi ve şehit ailelerinin çocukları için Trabzon gezisi düzenlenecek

Şehit kaymakamın anısına şehit ve gazi ailelerine gezi
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Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen etkinlikte, Trabzon'a hareket eden çocuklar, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edecek, Trabzonspor'un kupa töreni izlenecek.

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kandemir, Derik'ten Trabzon'a gönül köprülerinin, doğudan batıya bütün il ve ilçelere örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.

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