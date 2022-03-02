Şehit kuzeninin adı verilen hastaneye başhekim oldu 0:00 / 0:00

DHA

Siirt'in Pervari ilçesinde 1 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halit Şıltak'ın adı, Sağlık Bakanlığı'nca 2016 yılında hizmete giren 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesi'ne verildi.

ŞEHİDİN AMCASININ OĞLU ATANDI

Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nin başhekimi Mehmet Koçoğlu, bir süre önce görevden ayrıldı. Koçoğlu'nun yerine hastaneye ismi verilen şehit Halit Şiltak'ın amcasının oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.

'GÖREV NEDENİYLE ONUR DUYDUM'

Bu görevden dolayı onur duyduğunu belirten Dr. Mehmet Fatih Şiltak, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlamış bulunmaktayım. 2016 yılında Siirt Pervari'de şehit olan amcamızın oğlunun isminin verildiği hastanede göreve başlamak bizleri onore etmiştir.

Bu konuda emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü'müz olmak üzere tüm birim sorumlularımıza teşekkür ederim. İlk gün vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızda tanışıp, birimlerimizi gezdik. Müdürlerimizden gerekli olan bilgilerimizi aldık. Mevcut durumda zaten hastanemizin belli bir işleyişi var. Bundan sonra Hilvan ilçesi ve Hilvan halkı için elimizden geleni yapacağız."