Harekatın 2. gününde mesaj paylaşmıştı

Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun, geçen 16 Ekim'de teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.

Kırşehirli şehidin cenazesi, bugün Ankara'daki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

NİŞANLISI GELİNLİK GİYDİ, ASKER SELAMI VERDİ

Şehidin nişanlısı Songül Aydemir, törene gelinlik giyerek katıldı. Şehidin Hakkari'de görev yapan ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası Alim Coşkun, taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Şehidin babası Alim, ikiz kardeşi Emre Coşkun ve nişanlısı Songül Aydemir, top arabasının geçişi sırasında asker selamıyla Umut Coşkun'un cenazesini son yolculuğa uğurladı. Şehidin annesi Yeter Coşkun da "Peygamber efendimize komşu mu oldun oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

'ALLAH YOLUNDA SEFERE ÇIKIN' AYETİNİ PAYLAŞMIŞ

Şehit Coşkun'un, Barış Pınarı Harekatı başladıktan 2 gün sonra sosyal medya hesabından Tevbe Suresi'nin 41'inci ayetini paylaştığı ortaya çıktı. Üzerinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazan fotoğrafta, "Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz, bu sizin daha hayırlıdır" ifadeleri yer aldı.