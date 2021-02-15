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Şehit polis memuru Vedat Kaya Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı
AA

Şehit Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin'e getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı baba evine getirilen şehit için burada helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne getirilerek, katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

Törene, şehidin babası Şehmus, annesi Emine Kaya, kardeşleri ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu törende, helallik alındı. Cenazeye katılanlar "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

24 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle seyir halindeyken terör örgütü PKK tarafından alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya'nın naaşı, törenin ardından Selen Kışlası Şehitliği'nde toprağa verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehidin babası Kaya'ya öptüğü Türk bayrağını verdi.

Oğlu toprağa verilirken, "Hoş geldin toprağına, vatan ve bayrak sağ olsun." diyen baba Kaya, Türk bayrağını teslim aldığında ise "Seni koruyacağıma yemin ederim." ifadesini kullandı.

Törende, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bazı aileler de yer aldı.

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