Şehit Uzman Çavuş Sarpkaya'nın babası, oğlunun hatıralarını evinde oluşturduğu köşede yaşatıyor

AA

Bolu'nun Göynük ilçesinde oturan Salim Sarpkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını söyledi.Oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini unutamadığını dile getiren Sarpkaya, şöyle devam etti:

"28 Temmuz 2015'te saat 12.00 gibi telefonla aradı. Komutanının verdiği bir işi halletmek için ilçeye gittiğini söyledi. O esnada da üniversite harcını yatırmak için bankaya gittiğini söyledi. O ara birisi bir şey sordu. 'Ben astsubayım.' dediğini duydum. En sondaki 'm' harfi çıkmadan bir silah sesi duydum. Ondan sonra telefonuna ulaşamadık. Daha sonra şehit olduğunu öğrendik, yıkıldık.Şimdi onun eşyalarını salona yerleştirdik, onlara bakarak avunuyoruz. Özellikle saati vardı, onu şehit edildiği ana göre ayarladım. Öylece duruyor. Diğer eşyaları, fotoğrafları, her an kalbimizde, içimizde duruyor."

Sarpkaya, hazırladığı köşede, oğlunun Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığınca anma töreninde verilen fotoğrafının yanı sıra devlet tarafından takdim edilen belgeleri, beratları, şehadet belgesi, onur madalyası, askeri ve sivil fotoğrafları ile şapkası, saati ve kasaturasının bulunduğunu kaydetti.

Şehit babası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sarpkaya, oğlunun şehadet mertebesine erişmesinin en büyük avuntuları olduğunu sözlerine ekledi.