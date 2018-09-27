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Şehit yarbay için 'Gebersin abi ya' diyen kişiye 14 ay hapis

Şırnak'ta şehit olan Yarbay Songül Yakut için "Gebersin abi ya" diyen bir kişi ertelemesiz 14 ay hapis cezasına mahkum oldu. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak

27.09.2018 - 07:33 | Güncelleme:

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak'ta geçen yıl şehit düşen yarbay Songül Yakut'a (41) hakarete ceza çıktı. FETÖ kumpasıyla açığa alınan daha sonra haklı hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri dönen yarbay Yakut'a, sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs görünce deli oluyorum" şeklinde hakaret eden Cumaali Cengiz'e (25) 14 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

Sabah'ın haberine göre, hukuki süreç, abla Hüsniye Yakut'un Cengiz'in hakaretini yargıya taşımasıyla başladı. Abla, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık anında soruşturma açtı. Yargılama sonunda da Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı.

Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı", "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kaanatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.

Abla Yakut, "Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu karar aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlimiz için de önemli. Songül bizim beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş, vatanına çok bağlı bir askerdi. Sosyal medyada bu çirkin hakareti görünce çok üzülmüştüm. Bu hakareti ile sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık etmişti" dedi.

5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, Şenoba'da geçen yıl düşen helikopterde tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 6 dakika önce
    Bence çok az bir ceza. 14 yıl verilmeli ve çıktığında vatandaşlıktan atılmalı. Sınır dışı edilmeli.
  • Misafir 23 dakika önce
    hakime hanımın eline kalemine yüreğine sağlık
  • Misafir 23 dakika önce
    İlginç Türkiyede iyi hakimlerde varmış vayybe
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