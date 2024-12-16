Şehitkamil, Tarihi Kentler Birliği'ne üyesi oldu

Şehitkamil Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği’ne üyeliği kabul edildi
Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'ne üyeliği kabul edildi. Türkiye geneli Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan 470 belediyeden biri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Zengin kültürel varlıklara sahibiz. Ancak bu zamana kadar ne yazık ki sahip çıkamamışız. Geleceğe güvenle bakmanın yolu tarihimizi yarınlara taşımaktan geçiyor. Biz de bu varlıklarımızı restore ederek, kent turizmine kazandıracağız" dedi
Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'ne üyeliği kabul edildi. Türkiye geneli Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan 470 belediyeden biri olan Şehitkamil'in Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 11 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği ve Unesco Buluşması'na katıldı. Burada Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Yılmaz, projelerini anlattı.
Şehitkamil Belediyesi'nin girişimleri ile ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel varlıklar yıllar sonra restore edilecek. Uzun yıllar kaderine terk edilen Yaprak Mahallesi ve Dülük Antik Kenti gibi tarihi mekânlar Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ekibi tarafından hazırlanan projelerle geleceğe taşınacak.
Başkan Umut Yılmaz, Şehitkamil'de çok önemli kültürel ve tarihi yapılar olduğunu belirterek, “Zengin kültürel varlıklara sahibiz. Ancak bu zamana kadar ne yazık ki sahip çıkamamışız. Geleceğe güvenle bakmanın yolu tarihimizi yarınlara taşımaktan geçiyor. Biz de bu varlıklarımızı restore ederek, kent turizmine kazandıracağız" dedi.
Yılmaz, Şehitkamil sınırları içerisinde önemli tarihi varlıklar bulunduğunu söyledi. Dülük Antik Kenti ve Yaprak Mahallesi’nde yıllardır bir çalışma yapılmaması ve korunamamasının oldukça üzücü bir durum olduğunu anlatan Yılmaz, “Maalesef tarihi varlıklarımıza sahip çıkamamışız. Göreve geldikten hemen sonra gerekli adımları attık. Nihayetinde güzel bir proje ortaya çıktı. Yaprak Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, son durumu yerinde görme fırsatımız oldu. Çalışmalarımız tamamlandığında tarihi mahallemizin eski halinden eser kalmayacak" diye konuştu.
Bir diğer önemli varlığın da Dülük Antik Kenti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Dülük'te ne yazık ki senelerden beri bir çalışma yapılmamış. Ama baktığımız zaman Zeugma'dan, Göbeklitepe'den bir farkı yok. Şehrin merkezine kısa mesafede böylesi varlığın korunamaması ve turizme kazandırılmamasını anlayamıyoruz. Burada da gerekli çalışmalarımızı başlatıyoruz. Ankara'da Başkanımız sayın Mansur Yavaş'a tüm projelerimizi anlattık. Sağolsun destekler noktasında gerekli desteği vereceklerini söyledi. Dülük'te kazı çalışmalarının devam etmesi için gerekli olan ödenek de aktarıldı. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında Şehitkamil’imizin bu zamana kadar gösterilmeyen tarihi ve kültürel zenginliğini tüm halkımız ve dünyayla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.