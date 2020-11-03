"Şehitler diyarı" Sarıkamış beyaza büründü - KARS

AA

Gece etkili olan sağanak, zaman zaman yerini kar yağışına bıraktı.Kardan dolayı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin pistleri bembeyaz olurken, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesi, Soğanlı Dağları ve sarıçam ormanları karla kaplandı.İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta 2 bin 368 rakımlı Handere köyünde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü. Beyaza bürünen köyde vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını karla kaplı çayırlık alana çıkardı.

Köylülerden Türkü Doğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabah kalktığımızda her yer bembeyaz olmuştu. Dünden beri aralıklarla yağmur yağıyordu, gece hava ısısı eksi 3 düştü. Şu anda Handere geçidinde çok güzel manzara da oluştu. Ağır ağır artık kış gelemeye başladı." dedi.Bu arada karla kaplanan ve dünyada eşi çok nadir görülen sarıçam ormanları, sarı ve kızıla bürünmüş ağaçlar kartpostallık manzaralarıyla görenleri hayran bıraktı.