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Siirt'te şehitler Bekir Gündeş ve Hamit Onat'ın kanı yerde kalmadı

Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ve sivil Hamit Onat'ın şehit edildiği saldırıların faili olduğu tespit edildi. Operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Şehitler Gündeş ve Onat'ın kanı yerde kalmadı
AA

Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ve sivil Hamit Onat'ın şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Pervari ilçesinin Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 terörist ile ilgili inceleme yapıldı. İnceleme sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin, 4 Mayıs'ta Pervari ilçesine bağlı Doğanköy kırsalı Hık Tepe bölgesinde önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Gündeş'in, 6 Eylül'de de yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, ağır yaralanan sivil Onat'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu saldırıların failleri olduğu tespit edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT DA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan bölgede arama yapan jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla A.A, S.B. ve A.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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