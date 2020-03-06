Şehitler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı, Sivas'ta mevlit okutuldu

AA

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler için Hunat Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirten Taş, şunları kaydetti:

"İdlib'de ordumuza Suriye rejimi tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Askerlerimiz şehit düştü. Bu askerlerimiz vatanı korumak için sınırların ötesinde tedbir alan insanlarımızdı. Zaten o bölgeden Türkiye sınırına 2 milyona yakın insan gelmiş bulunuyor. Oradaki mazlumların yerinden edilmelerine engel olmak ve sınırlarımızı korumak için askerlerimiz Suriye topraklarında Soçi ve Astana'da yapılan mutabakat gereği güvenli bölgede bulunuyor. Uluslararası hukuka göre yaptıkları iş meşrudur. Yine devletlerarası savaş hukukuna göre bulundukları yer meşrudur ama ne yazık ki Soçi'de ve Astana'da verilen sözler yerine getirilmemiştir."

Türkiye'nin Mehmetçiğe yapılan saldırılara fazlasıyla karşılık verdiğini vurgulayan Taş, "Bugün geniş katılımlı gıyabi cenaze namazı programı yaptık. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." diye konuştu.

Bu arada, Kayseri Şeker Fabrikasınca, cami yanına kurulan çadırda, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın da katılımıyla şehitler için lokma tatlısı dağıtıldı.

- Sivas

Sivas'ta da şehitler için Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Vali Salih Ayhan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler ve şehitler için dua edildi.

,Müzahim Zahid Tüzün