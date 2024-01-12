Şehitlerimiz için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak - Futbol Haberleri

Şehitlerimiz için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak - Futbol Haberleri

Şehitlerimiz için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak TFF, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.