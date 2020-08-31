Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

AA

Dernek yönetiminin girişimleriyle geçen yıl başlatılan çalışmada 14 şehidin belgeseli hazırlanarak çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Belgesellerde şehitlerin hayatları, ailelerinin duygu ve düşünceleriyle görev yaptıkları yerlerden görüntüler yer aldı.

Belgesellerin kamera çekimleri, montaj ve seslendirmelerinde sosyal sorumluluk anlayışıyla bazı gazeteciler de yer aldı.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in 193 şehidinin ayrı ayrı hikayelerinin olduğunu söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarının canlı tutulması ve ölümsüzleştirilmesi için belgesel filmler yapmaya karar verdiklerini anlatan Kılıçaslan, geçen yıl başlayan çalışmalarla 14 filmi tamamladıklarını, ilk etapta ise 40 şehidin belgeselini tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kılıçaslan, projede ücret almadan görev alan 2 basın mensubuna da teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek ve şehitlerimizi unutturmamak için böyle güzel bir çalışma yaptık. 15-20 dakikalık bir film için belki 10 gün çalışıyoruz. Belgeseli çekilen ailemizle defalarca görüşüyoruz. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip dua okuyoruz. Şehitlerimizin adının verildiği okul, park, üst geçit gibi yerlerden görüntüler alıyoruz. Bu şekilde bir şehidimizin belgeseli ortaya çıkıyor. Böyle güzel çalışmalar yaptığımızda mutlu oluyoruz, Ailelerimiz de mutlu oluyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimiz bu tür çalışmalara devam edecek."

-"Çok güzel tepkiler alıyoruz"

Belgesellerde şehit ailelerinin düşüncelerine de yer verildiğini belirten Kılıçaslan, "Belgesel filmi çekilen şehit ailelerinin memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Bu belgesellerle şehitlerimizi ölümsüzleştiriyoruz. Hatıralarını her zaman canlı tutuyoruz." dedi.

Kılıçaslan, sosyal medya hesaplarından belgeselleri paylaştıklarında çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek "İnsanlarımız hem arayarak hem de mesajlarıyla tebrik ediyorlar. Şehitlerin ve ailelerinin yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.