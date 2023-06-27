Şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu

1994´te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi de oğlunun mezarını ziyarete geldi. Fatma Karakaya (70), "Oğlum bana gelemedi, ben ona geldim. Şu an çok duygu doluyum" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti.