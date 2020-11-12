Şehre giriş için HES kodu sorgulama denetimleri başlandı - ZONGULDAK

AA

Kentin Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerindeki giriş noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Dubalarla ve bariyerlerle yolun bir bölümünü kapatan ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünün yanı sıra HES kodlarını kontrol ediyor. Uygulama sırasında vatandaşların ateşinin ölçülmesinin ardından kolonya ve dezenfekte ikramında bulunuldu.

Sürücü İlkem Aslıyüksek, gazetecilere, birçok yerde HES kodunun sorulduğunu ifade ederek, "Uygulama yapılması son derece olumlu. Bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabiliyor. Kimin ne olduğunu bilmek adına bu önemli. Bu kontroller sürmeli." şeklinde konuştu.Sürücü Emre Aydın da vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, "HES kodu uygulaması çok güzel. Bu şekilde insanlar takip ediliyor. Evde karantinada olması gereken vatandaşlar dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin dahada sıklaşmasını isteriz." dedi.

Dün, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar almış, alınan kararda il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlendiği belirtilmişti.

Bunun üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde belli aralıklarla vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların kentte girişlerine müsaade edilmesi karar verilmiştiRisk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp yurda alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesi kararı alınmıştı.