Şehrin giriş noktasında sağlık taraması - RİZE

AA

Alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan karar kapsamında dün başlanan uygulama ile sağlık personeli ve güvenlik güçleri 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan güvenlik güçlerinin yanında sağlık çalışanları ise vatandaşların ateşini ölçüyor. Alınan önlemler kapsamında noktalarda ambulans hazır bulunduruluyor.

Ekipler üç noktada uygulamanın başlamasından itibaren yaklaşık 5 bin kişinin kontrolünü gerçekleştirdi. Yetkililer iki gün içeirisnde kontrol noktalarına termal kamera getirileceğini ve ölçümlerin bu şekilde yapılacağını kaydetti.Öte yandan yetkililer karantina altında bulunan ve evlerinde takibi yapılan Umreden dönen vatandaşlarda Kovid-19 vakasına rastlanmadığını, karantina uygulamasının bu akşam itibari ile bu kişiler için sona ereceğini kaydetti.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin virüs salgınından korunması için önleyici denetimlerin devam ettiği, Vefa Sosyal Destek Gruplarının her türlü hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada, yasağın uygulanmasına yönelik park ve bahçelerle bankalar ve bankamatikler önünde yapılan denetimlerde 793 kişinin ikaz edilip eve gönderildiği, yapılan tüm uyarılara rağmen ısrarla yasağı ihlal eden bazı kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Vefa Sosyal Destek Grupları sayesinde 65 yaş üstü 169 kişinin taleplerinin yerine getirildiği açıklamada, ikişer kişiden oluşan 28 Vefa Sosyal Destek Gruplarının 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan bildirimler doğrultusunda hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.