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Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin gözde mekanı: Balık Gölü

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, adalar ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin gözde mekanı: Balık Gölü
AA

Ağrı ile Iğdır sınırında bulunan Sinek Yaylası mevkisindeki Balık Gölü, iki adası, balık ve kuş türlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine stresten uzak keyifli tatil imkanı sunuyor.

Halk arasında "saklı cennet" olarak da adlandırılan doğa harikası Balık Gölü, özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

- Turistler karavanlarıyla, doğaseverler de çadırlarıyla kamp yapıyor

Çevredeki piknik alanlarında aileleriyle eğlenceli vakit geçiren ziyaretçiler, tekne turlarıyla farklı türlerdeki kuşların bulunduğu adaları gezip serin havada gölde yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Yılın belirli dönemlerinde Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden karavanlarla gelen turistlerin de gezi rehberinde bulunan göl, doğaseverlere de çadır kampı imkanı sunuyor.

Doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkaran kampçılarla günübirlik ziyaretçiler, mangal yakıp semaverle çay içerek şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.

- Sıcak havada göle girerek serinliyorlar

Iğdır'dan gelen ziyaretçilerden Nurettin Tenik, AA muhabirine, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bir gün önceden bölgeye gelip konakladıklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde Balık Gölü'nde serinlediklerini ifade eden Tenik, "Kamp ateşi yakıp etrafında oturduk. Aramızda konuşup eski anılarımızı hatırladık. Göle girdik, bizim için deniz sayılıyor. Ailemizle beraber pikniğimizi yapıyoruz. Buradan çok memnun kaldık, oldukça güzel bir yer. Arkadaşlarımızla yeşillikler arasında temiz havada vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Seren Doğar da çocukluğundan bu yana Balık Gölü'ne geldiğini, yolun asfaltlanması ve bölgede otellerin yapılmasıyla daha çok turistin geleceğini anlattı.

Doğaseverlerden Manisalı Zeynep Dereli de ilk defa Balık Gölü'ne geldiğini belirterek, "Burası çok güzel. Ben Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaylaların çok meşhur olduğunu biliyorum ama burada bir göl olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım ve böyle güzel bir ortam beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

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